انتهت الدوري المصري - البنك (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 16:34

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - بيرسي تاو

يحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ونجح الأهلي في حصد 7 نقاط من أول ثلاث جولات، بينما حقق البنك الأهلي نقطة وحيدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 85: خروج الشحات وأفشة ونزول سمير محمد وكريم الدبيس

ق 85: كهربا يهدر أمام المرمى بغرابة

ق 76: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على ربيعة

ق 75: جووول أول رامي ربيعة

ق 70: نزول عمر كمال ورضا سليم بدلا من خالد عبد الفتاح وبيرسي تاو

ق. 62 تصويبة من جريندو لكن بعيدة تماما عن المرمى.

نزول عمرو السولية بدلا من كوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: شوبير يتصدى من جديد أمام ياو أنور

ق 38: إصابة قوية لأحمد ياسر ريان

ق 35: رأسية من ياسر إبراهيم بعد ركنية من يحيى عطية الله

ق 26: انفراد ضائع من الشحات

ق 15: ياو أنور يهدر انفرادا مؤكدا أمام المرمى

ق 6: شوبير يتألق من جديد أمام سعيدو سيمبوري

ق 2: مصطفى شوبير يتألق امام ياو أنور

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي البنك الأهلي
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