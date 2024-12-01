ساكا: أوديجارد طلب مني تسديد ركلة الجزاء

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا ضد وست هام

عبر بوكايو ساكا لاعب أرسنال عن سعادته بفوز فريقه الكبير على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال ساكا عبر بي بي سي: "قدمنا أداء رائعا وسجلنا الكثير من الأهداف، نحن نلعب كرة قدم جيدة الآن ونريد أن نستمر على ذلك".

وأضاف "عدنا إلى أفضل مستوى للفريق، اللعب يبدو سهلا ونستمتع بكرة القدم الآن".

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وواصل "أوديجارد طلب مني تسديد ركلة الجزاء الأولى، لقد أعطاني الكرة لأسدد الكثير من ركلات الجزاء وكان من الرائع أن أرد له الأمر".

وأكمل "كان أسبوعا رائعا بالنسبة لنا ونريد أن نستمر في ذلك خلال المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "دعونا نستمتع بمباراة مانشستر سيتي وليفربول ونرى ماذا سيحدث".

وفاز أرسنال على مضيفه وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدفين، في دربي لندن الذي جمعهما في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بالملعب الأولمبي في لندن.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ31 نقطة والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد مانشستر سيتي.

وسجل ساكا هدفا في المباراة من ركلة جزاء، وصنع هدفين، وتسبب في ركلة جزاء أخرى سجلها مارتن أوديجارد.

بوكايو ساكا أرسنال الدوري الإنجليزي
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