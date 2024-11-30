الشوط الثاني الدوري الإنجليزي – وست هام (2)-(5) أرسنال.. الشوط الثاني
السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 5-2
ق 45+4: جووووووووووول ساكا والخامس من ركلة جزاء
ق 45+2: ركلة جزااااء بعد تدخل بلكمة من فابيانسكي الحارس ضد جابريال في ركلة ركنية
ق 40: جووووووووووووووول إيمرسون والثاني لوست هام
ق 38: جووووووووول وان بيساكا والأول لوست هام
ق 36: جوووووووووووول الرابع
ق 34: جوووووووول أوديجارد والثالث
ق 32: ركلة جزااااء لساكا بعد عرقلته من الدفاع
ق 27: جووووووول تروسارد والثاني
ق 10: جوووووووول جابريال والأول
انطلاق المباراة
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