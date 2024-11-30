مباشر الدوري الألماني - بوروسيا دورتموند (1)-(0) بايرن ميونيخ.. الشوط الثاني
السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد منافسه بايرن ميونيخ في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الألماني.
لمتابعة المباراة من هنا
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استراحة
ق 27: جوووووووووول جيمي جيتينس بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في المرمى.
ق 16: تبديل اضطراري بخروج فالديمار أنتون ودخول نيكلاس زولي بسبب الإصابة.
بداية المباراة
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