مباشر الدوري الألماني - بوروسيا دورتموند (1)-(0) بايرن ميونيخ.. الشوط الثاني

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد منافسه بايرن ميونيخ في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------

أخبار متعلقة:
المدير الرياضي لـ بايرن: نرغب في استمرار كيميتش ولكنه لم يعطي موافقته بعد بايرن يهزم باريس برأسية كورية.. وهدف عكسي يضع إنتر في صدارة أوروبا تشكيل أبطال أوروبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان مؤتمر لويس إنريكي: بايرن ميونيخ هو أكثر فريق يشبهنا في أوروبا

استراحة

ق 27: جوووووووووول جيمي جيتينس بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

ق 16: تبديل اضطراري بخروج فالديمار أنتون ودخول نيكلاس زولي بسبب الإصابة.

بداية المباراة

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا دورتموند هاري كين
نرشح لكم
رافينيا: أهتم فقط بالفوز ولا يهمني هدفي في لاس بالماس.. ويجب تصحيح الأخطاء الشوط الثاني الدوري الإنجليزي – وست هام (2)-(5) أرسنال.. الشوط الثاني هاتريك تاريخي من كلويفرت يقود بورنموث للفوز على ولفرهامبتون فيرمين لوبيز: لم أر لقطة كوبارسي لكن أعتقد أننا نستحق ركلة جزاء فليك: لم نلعب بشكل جيد ضد لاس بالماس.. وهذا ما تغير عن بداية الموسم سبورتنج لشبونة يعلن قميصه الثالث عن طريق ابن كريستيانو رونالدو احتفالا بذكرى تأسيسه.. برشلونة يعلن خوض مواجهة لاس بالماس بالشورت الأبيض كريستنسن يكشف عن قراره بشأن مستقبله مع برشلونة
أخر الأخبار
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة المهدي سليمان 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد السكندري يحصد لقب السوبر المصري البحريني 28 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - السنغال تهزم مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. وتتصدر ترتيب المجموعة 41 دقيقة | رياضة نسائية
الفوز العاشر تواليا.. اتحاد جدة ينتصر على الاتفاق ويحافظ على الصدارة 43 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
رافينيا: أهتم فقط بالفوز ولا يهمني هدفي في لاس بالماس.. ويجب تصحيح الأخطاء ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - ثلاثي في هجوم الاتحاد.. وبسيوني يعتمد على نفس الأسماء ساعة | الدوري المصري
الشوط الثاني الدوري الإنجليزي – وست هام (2)-(5) أرسنال.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن