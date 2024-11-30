مباشر الدوري - زد (2)-(0) الحدود.. سيراميكا (3)-(1) مودرن.. جووول من ركنية

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

زد - مودرن سبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد حرس الحدود في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وبدأت الجولة مباراتين بين زد وحرس الحدود، وسيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

زد × حرس الحدود

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ق 53: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 52: جووول الثااالث.. زيكو يسجل لزد بتسديدة من لمسة واحدة بعد بينية رائعة من مصطفى سعد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول الثاااني.. زيكو يسجل بتسديدة أرضية من انفراده من داخل منطقة االجزاء بعد بينية شادي حسين

ق 31: خروج محمد أشرف روقا ومشاركة محمد مجلي في تغيير أول لحرس الحدود

ق 23: تسديدة أرضية رائعة من شادي حسين ترتطم في القائم.

ق 16: جووووووووووول عبد الرحمن البانوبي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت

لمتابعة المباراة من هنا

ق 66: جنش يتألق في التصدي لتسديدة إسلام عيسى

ق 62: جووول تقليص الفارق من ركلة ركنية مباشرة سددها جوزيف جوناثان سكنت شباك محمد بسام

ق 58: مرتدة سريعة وانفراد لزلاكة بعد عرضية إسلام عيسى ويسجل في الشباك بسهولة

ق 56: جووول الثاااني.. إسلام عيسى يسجل برأسية الهدف الثاني بعد عرضية زلاكة

ق 55: جنش يتألق أمام زلاكة

ق 48: مروان عثمان يهدر انفرادا بكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: مشاركة أرنولد إيبا ومحمود شعبان بدلا من أحمد مصطفى وعلي زعزع في أولى تغييرات مودرن سبورت

ق 35: إلغاء الهدف بداعي التسلل على أحمد عاطف على أطراف أصابعه بعد تدخل تقنية الفيديو

ق 33: جوووول أحمد عاطف يسجل التعادل لمودن سبورت بعد عرضية أرضية

ق 3: جووووووووول محمود زلاكة بعد انفراد تام بحارس المرمى.

بداية المباراة

زد مودرن سبورت الدوري المصري سيراميكا كليوباترا حرس الحدود
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