مباشر الدوري - زد (2)-(0) الحدود.. سيراميكا (3)-(1) مودرن.. جووول من ركنية
السبت، 30 نوفمبر 2024 - 16:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد حرس الحدود في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.
وبدأت الجولة مباراتين بين زد وحرس الحدود، وسيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت
زد × حرس الحدود
لمتابعة المباراة من هنا
هدف جديد لفريق زد عن طريق زيكو لكن الحكم يحتسب الكرة تسلل ✋✋#ONTime_Sports pic.twitter.com/AKttueT3BR— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024
ق 53: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 52: جووول الثااالث.. زيكو يسجل لزد بتسديدة من لمسة واحدة بعد بينية رائعة من مصطفى سعد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
صديق الأمس منافس اليوم 🔥✋ مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني لزد في مرمى فريقه السابق حرس الحدود #ONTime_Sports pic.twitter.com/fiHqDclh9Y— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024
ق 42: جووول الثاااني.. زيكو يسجل بتسديدة أرضية من انفراده من داخل منطقة االجزاء بعد بينية شادي حسين
ق 31: خروج محمد أشرف روقا ومشاركة محمد مجلي في تغيير أول لحرس الحدود
ق 23: تسديدة أرضية رائعة من شادي حسين ترتطم في القائم.
القندوسي يخدم على زلاكا وزلاكا مش بيهزر⚽🔥.. هدف أول ولا أروع من سيراميكا كليوباترا في شباك مودرن سبورت#ONTime_Sports pic.twitter.com/LMLFbseYtP— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024
ق 16: جووووووووووول عبد الرحمن البانوبي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت
لمتابعة المباراة من هنا
ق 66: جنش يتألق في التصدي لتسديدة إسلام عيسى
الثنائي زلاكة وإسلام عيسى يصنعوا ويسجلوا 💣 هدفين في أقل من دقيقتين من سيراميكا في مرمى مودرن سبورت 😲#ONTime_Sports pic.twitter.com/UCJRvmmF20— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024
ق 62: جووول تقليص الفارق من ركلة ركنية مباشرة سددها جوزيف جوناثان سكنت شباك محمد بسام
جوول مش هتلاقيه في الدوري الإنجليزي 😎 جوزيف جوناثان من ضربة ركنية يسجل هدف عالمي 💣🎶#ONTime_Sports pic.twitter.com/0BIpmSJqiu— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024
ق 58: مرتدة سريعة وانفراد لزلاكة بعد عرضية إسلام عيسى ويسجل في الشباك بسهولة
ق 56: جووول الثاااني.. إسلام عيسى يسجل برأسية الهدف الثاني بعد عرضية زلاكة
ق 55: جنش يتألق أمام زلاكة
ق 48: مروان عثمان يهدر انفرادا بكرة تمر بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: مشاركة أرنولد إيبا ومحمود شعبان بدلا من أحمد مصطفى وعلي زعزع في أولى تغييرات مودرن سبورت
ق 35: إلغاء الهدف بداعي التسلل على أحمد عاطف على أطراف أصابعه بعد تدخل تقنية الفيديو
ق 33: جوووول أحمد عاطف يسجل التعادل لمودن سبورت بعد عرضية أرضية
القندوسي يخدم على زلاكا وزلاكا مش بيهزر⚽🔥.. هدف أول ولا أروع من سيراميكا كليوباترا في شباك مودرن سبورت#ONTime_Sports pic.twitter.com/LMLFbseYtP— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024
ق 3: جووووووووول محمود زلاكة بعد انفراد تام بحارس المرمى.
بداية المباراة