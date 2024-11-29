مران الأهلي - غياب إمام عاشور عن التدريب الجماعي.. تأهيل وسام أبو علي وراحة لطاهر

واصل النادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد الأول من ديسمبر في تمام الخامسة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.

وواصل وسام أبو علي مهاجم الفريق تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وتدريبات بدنية خاصة وإضافية للعودة للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

ولم يخض وسام أبو علي مباراتي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

كما غاب المهاجم الفلسطيني عن مواجهة الأهلي أمام استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وحقق خلالها الأهلي الفوز 4-2.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور غاب عن المران الجماعي، ومن المحدد له أن يتدرب منفردا في الرابعة عصرا، بعد العقوبة الموقعة ضد عقب الأحداث التي تلت مباراة استاد أبيدجان.. طالع التفاصيل من هنا

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وحصل طاهر محمد على راحة من المران الجماعي، لغيابه عن مباراة البنك الأهلي للإيقاف، ولكنه تواجد في النادي.

ونفذ الثنائي أشرف داري ومحمد عبدالله تدريبات منفردة، فيما أدى حراس الأهلي الأربعة محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، تدريبات قوية.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال الى تنفيذ الجوانب الخططية التي اشتملت على تدريبات ‏تخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.‏

ويستأنف الأهلي مبارياته في دوري الأبطال عقب مواجهة البنك الأهلي، بالسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم السبت 7 ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات متساويا في النقاط مع بيراميدز والمصري والاتحاد، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الأحمر.