مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) بلاك بولز.. ثلاثة تغييرات

الرابع مع الزمالك والأول قاريا.. نبيل عماد يسجل صاروخية في شباك بلاك بولز

أساسي = هدف.. إيشو يسجل هدفه القاري بقميص الزمالك ضد بلاك بولز

الكونفدرالية - شبيبة قسنطينة يعود من تونس بانتصار ثمين أمام الصفاقسي

مؤتمر علي ماهر: حققنا هدفنا من مواجهة إنييمبا.. وسعداء باللعب في السويس

الكونفدرالية - ثنائية حمادة تقود المصري للانتصار على إنييمبا وتحجز صدارة مؤقتة

تشكيل الزمالك - 4 تغييرات أمام بلاك بولز.. وفتوح وإيشو أساسيان والونش على دكة البدلاء

أفشة: ذكرى 27 نوفمبر هي الأجمل والأغلى في حياتي.. وكنت أعي جملة ما بعد المباراة

انضم لقائمة طويلة في تاريخ المصري.. محمود حمادة يتقدم بالهدف الأول ضد إنييمبا