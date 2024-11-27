مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(0) إنييمبا.. جوووووول أووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة المصري ضد إنييمبا النيجيري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لـ الكونفدرالية.

ويتواجد المصري وإنييمبا النيجيري رفقة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي في المجموعة ذاتها.

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ق 8: عبد الرحيم دغموم يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس لركنية

ق 5: جووووول أووووول.. محمود حمادة يسجل الأول مستغلا ارتباك دفاعي للاعبي إنييمبا بعد تسديدة دغموم.

بداية اللقاء