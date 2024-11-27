مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(0) إنييمبا.. جوووووول أووووول

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة المصري ضد إنييمبا النيجيري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لـ الكونفدرالية.

ويتواجد المصري وإنييمبا النيجيري رفقة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي في المجموعة ذاتها.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 8: عبد الرحيم دغموم يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس لركنية

ق 5: جووووول أووووول.. محمود حمادة يسجل الأول مستغلا ارتباك دفاعي للاعبي إنييمبا بعد تسديدة دغموم.

بداية اللقاء

المصري إنييمبا الكونفدرالية
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