مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(0) إنييمبا.. بداية الشوط الثاني

انضم لقائمة طويلة في تاريخ المصري.. محمود حمادة يتقدم بالهدف الأول ضد إنييمبا

في الجول يكشف سبب نقل مباراتين إلى السلام.. وشكل تراك استاد القاهرة خلال لقاء أبيدجان

تشكيل المصري - السعداوي أساسي أمام إنييمبا.. وميدو جابر وعيد على دكة البدلاء

نقل مباراة البنك الأهلي والأهلي إلى استاد السلام

خالد عبد الفتاح: مستعد للمشاركة في الدفاع أو الظهير مع الأهلي

الدبيس: سعيد بالعودة للمشاركة مع الأهلي وأشكر كولر

الشحات: أعد جمهور الأهلي ببطولة إفريقيا الثالثة على التوالي

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