مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(0) إنييمبا.. بداية الشوط الثاني
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة المصري ضد إنييمبا النيجيري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لـ الكونفدرالية.
ويتواجد المصري وإنييمبا النيجيري رفقة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي في المجموعة ذاتها.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: مرتدة سريعة للمصري لكنها تصل للقرموطي الذي سقط أرضا أثناء استلام الكرة
ق 45: بطاقة صفراء لكريم العراقي بعد عرقلة لاعب إنييمبا
ق 8: عبد الرحيم دغموم يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس لركنية
ق 5: جووووول أووووول.. محمود حمادة يسجل الأول مستغلا ارتباك دفاعي للاعبي إنييمبا بعد تسديدة دغموم.
بداية اللقاء
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