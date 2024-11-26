انتهت أبطال أوروبا - بايرن (1)-(0) باريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

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نهاية المباراة بفوز بايرن ميونيخ

ق 57: بطاقة حمراء لديمبلي بعد تدخل قوي ضد ديفيز ليتلقى البطاقة الصفراء الثاني.. وحكيمي يتلقى بطاقة صفراء لاعتراضه على الحكم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن

ق 38: جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق كيم

ق 6: انفراد ضائع من موسيالا

انطلاق المباراة