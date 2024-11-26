انتهت أبطال أوروبا - بايرن (1)-(0) باريس

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - 4 تبديلات وساليبا يخوض مباراته الـ100 أمام لشبونة تشكيل أبطال أوروبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء

نهاية المباراة بفوز بايرن ميونيخ

ق 57: بطاقة حمراء لديمبلي بعد تدخل قوي ضد ديفيز ليتلقى البطاقة الصفراء الثاني.. وحكيمي يتلقى بطاقة صفراء لاعتراضه على الحكم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن

ق 38: جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق كيم

ق 6: انفراد ضائع من موسيالا

انطلاق المباراة

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أتليتكو مدريد يفوز بسداسية على براج.. وميلان يفوز يفلت من فخ سلوفان انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3)-(3) فينورد.. سبورتنج لشبونة (1)-(5) أرسنال انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (3)-(0) بريست.. ثلاث نقاط جديدة تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يجري 3 تبديلات للبحث عن الفوز الغائب أمام فينورد تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء تشكيل أرسنال - 4 تبديلات وساليبا يخوض مباراته الـ100 أمام لشبونة تشكيل أبطال أوروبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان "في كامل تركيزه".. روبرتسون يعلق على تصريحات صلاح
أخر الأخبار
بعد الاجتماع بأندية القاهرة والجيزة.. مؤتمر صحفي لقائمة هاني أبو ريدة السبت 7 دقيقة | الكرة المصرية
مجموعة بيراميدز - الترجي يهزم دجوليبا برباعية في أبطال إفريقيا 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
مكافأة فورية لمنتخب الشباب 19 دقيقة | منتخب مصر
مجموعة الأهلي - قبل مواجهة الأحمر.. أورلاندو يهزم شباب بلوزداد خارج ملعبه 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاباكا: منتخب الشباب تعرض لظروف صعبة.. وهدفي كان لحلم الجيل بالكامل ساعة | منتخب مصر
وائل جمعة: كأس إنتركونتينينتال إنجاز جديد يُحسب للأهلي.. وأثق في دعم الجماهير بقطر ساعة | كأس العالم للأندية
ثالث نادي سعودي.. الهلال يحسم تأهله في أبطال آسيا بعد التعادل مع السد ساعة | سعودي في الجول
أتليتكو مدريد يفوز بسداسية على براج.. وميلان يفوز يفلت من فخ سلوفان ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته