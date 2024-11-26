مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) ساجرادا الأنجولي.. جوووووول
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:37
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز أمام ساجرادا الأنجولي في المباراة التي تجمعهما في أولى جولات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.
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ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: الترجي التونسي - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.
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ق 17.. جووووول الهدف الأول لبيراميدز بعد عرضية من محمد الشيبي لعبها إبراهيم عادل رأسية في الشباك.
ق 8.. كرة عرضية من مصطفى فتحي لعبها إبراهيم عادل رأسية مرت بجوار القائم بقليل.
ق 6.. 4 ركنيات متتالية وسط ضغط كبير لـ بيراميدز
ق 3.. تسديدة قوية من فيستون ماييلي اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس ليتابعها إبراهيم عادل ولكن كرته مرت بجوار القائم.
بداية المباراة
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