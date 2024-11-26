مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (3)-(1) استاد أبيدجان.. كهربا يهدر أمام الشباك الخالية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 35: كهربا يهدر أمام الشباك الخالية

ق 29: هدف أول لفريق أبيدجان

ق 26: جووووول الثالث الشحات

ق 21: جوووووول أفشة والثاني

ق 14: جووووووول كهربا والأول

ق 6: طاهر يهدر فرصة الأول

ق 3: سقوط أكرم توفيق ومطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة