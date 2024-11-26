مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (3)-(1) استاد أبيدجان.. كهربا يهدر أمام الشباك الخالية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم ومشاركة عبد الفتاح كظهير أيمن ضد استاد أبيدجان

ق 35: كهربا يهدر أمام الشباك الخالية

ق 29: هدف أول لفريق أبيدجان

ق 26: جووووول الثالث الشحات

ق 21: جوووووول أفشة والثاني

ق 14: جووووووول كهربا والأول

ق 6: طاهر يهدر فرصة الأول

ق 3: سقوط أكرم توفيق ومطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة

الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
للمرة السابعة مع الأهلي.. أفشة يسجل ويصنع أمام استاد أبيدجان للموسم الخامس على التوالي.. كهربا يسجل مع الأهلي في إفريقيا مؤتمر فخر الدين: طموحات المصري كبيرة في الكونفدرالية.. ومواجهة إنييمبا صعبة مباشر شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) تونس.. البحث عن الأول مران الزمالك – تأهيل ناصر ماهر وجلسة بين جوميز ونبيل عماد مؤتمر علي ماهر: أغلقنا صفحة الدوري بعد مواجهة الزمالك.. وإنييمبا فريق قوي أبطال إفريقيا - الهلال يهزم يانج أفريكانز بثنائية.. وتعادل بين مازيمبي ومولودية الجزائر مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) ساجرادا الأنجولي.. جوووووول
أخر الأخبار
للمرة السابعة مع الأهلي.. أفشة يسجل ويصنع أمام استاد أبيدجان 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
للموسم الخامس على التوالي.. كهربا يسجل مع الأهلي في إفريقيا 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - طاقم تحكيم بحريني لمواجهة السوبر بين الاتحاد والأهلي 22 دقيقة | كرة سلة
سلوت: صلاح باق في ليفربول أكثر من رحيله.. ولا أعتقد أنه مشتت 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فخر الدين: طموحات المصري كبيرة في الكونفدرالية.. ومواجهة إنييمبا صعبة 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) تونس.. البحث عن الأول 44 دقيقة | منتخب مصر
مران الزمالك – تأهيل ناصر ماهر وجلسة بين جوميز ونبيل عماد 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر علي ماهر: أغلقنا صفحة الدوري بعد مواجهة الزمالك.. وإنييمبا فريق قوي 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته