انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(2) استاد أبيدجان.. فوز الأحمر
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 82: نزول عمر الساعي وكريم الدبيس وخروج أكرم توفيق ويحيى عطية الله
ق 75: نزول رضا سليم وبيرسي تاو وكوكا وخروج أفشة والشحات وكهربا
ق 55: الهدف الثاني للضيوف
ق 50: جوووووول كهربا والرابع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف
ق 35: كهربا يهدر أمام الشباك الخالية
ق 29: هدف أول لفريق أبيدجان
ق 26: جووووول الثالث الشحات
ق 21: جوووووول أفشة والثاني
ق 14: جووووووول كهربا والأول
ق 6: طاهر يهدر فرصة الأول
ق 3: سقوط أكرم توفيق ومطالبات بركلة جزاء
انطلاق المباراة
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