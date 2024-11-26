انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(2) استاد أبيدجان.. فوز الأحمر

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 82: نزول عمر الساعي وكريم الدبيس وخروج أكرم توفيق ويحيى عطية الله

ق 75: نزول رضا سليم وبيرسي تاو وكوكا وخروج أفشة والشحات وكهربا

ق 55: الهدف الثاني للضيوف

ق 50: جوووووول كهربا والرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف

ق 35: كهربا يهدر أمام الشباك الخالية

ق 29: هدف أول لفريق أبيدجان

ق 26: جووووول الثالث الشحات

ق 21: جوووووول أفشة والثاني

ق 14: جووووووول كهربا والأول

ق 6: طاهر يهدر فرصة الأول

ق 3: سقوط أكرم توفيق ومطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة

الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا
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