مباشر دوري المحترفين - بلدية المحلة (1)-(0) أسوان.. مطالبات بركلة جزاء

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

فريق أسوان

يحل أسوان ضيفا على فريق بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

ويحتل أسوان المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما بلدية المحلة في المركز الثامن عشر بـ 7 نقاط.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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ق55 مطالبات بركلة جزاء لصالح أسوان والحكم يأمر باستئناف اللعب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 جوووول أول لبلدية المحلة عن طريق إسلام رجب برأسية

ق4 الهدف الأول يضيع من أسوان بعد تسديدة طلبة محمد

انطلاق المباراة

دوري المحترفين بلدية المحلة أسوان
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