انتهت الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. تعادلان سلبيان

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

بتروجت - مودرن سبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مودرن سبورت ضد زد، وحرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا.

وتقام المباراتين في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.

مودرن سبورت × زد

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

نهاية اللقاء

ق 90+1: العارضة تمنع تسديدة صاروخية ترتد من عارضة زد

ق 62: تسديدة سهلة من شيكا في يد علي لطفي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جنش يتألق ويتصدى لركلة الجزاااء

ق 45: ركلة جزاء لزد بعد تعرض عبد الرحمن البانوبي لعرقلة على عبد الرحمن شيكا

ق 34: عرضية من الجهة اليمنى تصل لزيكو الذي تسلم الكرة وسدد أعلى العارضة

ق 18: جنش يتألق في التصدي لتسديدة مصطفى العش

بداية اللقاء

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حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

نهاية اللقاء

ق 80: بسام يتألق ويحول تسديدة قوية لركنية بأطراف أصابعه

ق 50: فرصة هدف محققة لحسين السيد بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة مرت أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: إصابة محمد بسام في ركبته أثناء التحام مع مهاجم الحرس.

بداية اللقاء

مودرن سبورت زد حرس الحدود سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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