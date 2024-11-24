مباشر الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 19:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مودرن سبورت ضد زد، وحرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا.
وتقام المباراتين في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.
مودرن سبورت × زد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: جنش يتألق ويتصدى لركلة الجزاااء
ق 45: ركلة جزاء لزد بعد تعرض عبد الرحمن البانوبي لعرقلة على عبد الرحمن شيكا
ق 34: عرضية من الجهة اليمنى تصل لزيكو الذي تسلم الكرة وسدد أعلى العارضة
ق 18: جنش يتألق في التصدي لتسديدة مصطفى العش
بداية اللقاء
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حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: إصابة محمد بسام في ركبته أثناء التحام مع مهاجم الحرس.
بداية اللقاء