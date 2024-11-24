مباشر الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

بتروجت - مودرن سبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مودرن سبورت ضد زد، وحرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا.

وتقام المباراتين في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.

مودرن سبورت × زد

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جنش يتألق ويتصدى لركلة الجزاااء

ق 45: ركلة جزاء لزد بعد تعرض عبد الرحمن البانوبي لعرقلة على عبد الرحمن شيكا

ق 34: عرضية من الجهة اليمنى تصل لزيكو الذي تسلم الكرة وسدد أعلى العارضة

ق 18: جنش يتألق في التصدي لتسديدة مصطفى العش

بداية اللقاء

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حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: إصابة محمد بسام في ركبته أثناء التحام مع مهاجم الحرس.

بداية اللقاء

مودرن سبورت زد حرس الحدود سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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