محمد صلاح: نأمل أن فوز على مانشستر سيتي ونوسع الفارق

عبر محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بالفوز على ساوثامبتون، مؤكدا أنه كان واثقا من تحقيق الانتصار رغم التأخر في النتيجة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال صلاح عقب المباراة عبر بي بي سي: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، كان لديهم خطة ولعبوا بشكل جيد للغاية لكننا تمكنا مع العودة والفوز".

وأضاف "أعتقد أن لدينا طريقة لعب جيدة ولعبنا بها وكنت واثقا من أننا سنصنع الفرص".

وواصل "إنه أمر رائع ونأمل أن نستمر في السير في هذا الاتجاه، لدينا مباراة ضد مانشستر سيتي ونأمل أن نفوز بها ونوسع الفارق لـ11 نقطة".

وأتم تصريحاته "مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي، الفريق يمر بوقت عصيب ولكن لديه لاعبين رائعين".

ويلعب ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.

واستمر ليفربول في توسيع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 31 في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

محمد صلاح 300

وخلال المباراة سجل محمد صلاح هدفين ليصل إلى هدفه رقم 300 مع كل الأندية.

كما سجل صلاح الهدف رقم 100 له مع ليفربول خارج ملعبه في مختلف البطولات.

وهي المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها صلاح.