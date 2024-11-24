انتهت الدوري الإسباني - ليجانيس (0)-(3) ريال مدريد

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليجانيس ضد ريال مدريد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما ليجانيس المركز 14 برصيد 14 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 85: جوووووووووول جود بيلينجهام من رأسية.

ق 74: حارس ليجانيس يتصدى لتسديدة أردا جولر من داخل منطقة الجزاء.

ق 66: جوووووووووووول من القائد فيديريكو فالفيردي بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جوووووووووووول مبابي من تسديدة مباشرة عقب عرضية أرضية من فينيسيوس جونيور.

ق 10: جوووووول مبابي بعد انفراد تام بالمرمى، لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

بداية المباراة

ريال مدريد ليجانيس الدوري الإسباني كيليان مبابي
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