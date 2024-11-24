مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) بتروجت.. جوووول قااااتل

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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ق 90: جوووول علي الملواني يسجل هدف تقدم الإسماعيلي برأسية

ق 78: بامبا يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية لكن بجوار القائم الأيسر للحارس

ق 72: تسديدة إسماعيل بامبا ترتطم بالعارضة

ق 63: جووول أووول برأسية رشاد المتولي لكن يلغي بسبب التسلل

ق 57: رأسية جابريل شيكودي تمر بعيدة عن المرمى دون خطورة

ق 53: إصابة هشام محمد وخروجه لتلقي العلاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: تسديدة هشام محمد من ركلة حرة يتصدى لها عمر صلاح ويحولها لركنية.

ق 18: تسديدة رشاد المتولي قائد بتروجت تمر أعلى العارضة

بداية المباراة

الإسماعيلي الدوري المصري بتروجت
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