مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. جووول أووول ولكن
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
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ق 63: جووول أووول برأسية رشاد المتولي لكن يلغي بسبب التسلل
ق 57: رأسية جابريل شيكودي تمر بعيدة عن المرمى دون خطورة
ق 53: إصابة هشام محمد وخروجه لتلقي العلاج
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: تسديدة هشام محمد من ركلة حرة يتصدى لها عمر صلاح ويحولها لركنية.
ق 18: تسديدة رشاد المتولي قائد بتروجت تمر أعلى العارضة
بداية المباراة
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