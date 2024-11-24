مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (2)-(1) ليفربول.. جووووووووول الثاني
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 15:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ساوثامبتون وليفربول في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 56: جوووووووووول الثاني فيرنانديز
نهاية الشوط الأول
ق42. جوووووول التعادل لساوثامبتون عن طريق أرمسترونج بعد أن أهدر ركلة الجزاء وتابعها في الشباك.
ق39. ركلة جزاااء لساوثامبتون.
ق36. تبديل أول للإصابة بخروج آدم لالانا.
ق29. جوووول أول لليفربول عن طريق دومينيك سوبسلاي بتسديدة قوية بعد خطأ من الدفاع في الخروج بالكرة.
ق20. الحارس يتألق من جديد أمام فرصة من صلاح من داخل منطقة الجزاء.
ق6. فرصة أولى من صلاح يتصدى لها الحارس مكارثي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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