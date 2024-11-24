بيريز: رودري استحق الكرة الذهبية ولكن.. وسأقتل نفسي من أجل أموال ريال مدريد

يرى فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا غير عادل وأفقد المباريات قيمتها.

وقال بيريز خلال الجمعية العمومية للنادي: "لقد مر 24 عاما منذ أن توليت رئاسة ريال مدريد لأول مرة ولا زلت أشعر بتأثير الجماهير ولهذا أريد أن أعبر عن امتناني لكم وعن فخري لتولي رئاسة ذلك النادي".

وواصل "لقد كان عاما تاريخيا في تاريخ النادي، لدينا لاعبين هنا يتمتعون بالرغبة والشغف ويعرفون ما يعنيه هذا القميص، وأريد أن أرسل رسالة تشجيع لداني كارباخال وإدير ميليتاو الذين نتمنى رؤيتهما قريبا على الملعب وأيضا ألابا والذي يمر بالفترة الأخيرة من برنامجه الإعدادي".

وأكمل "فخورون بامتلاك لاعب مثل فينيسيوس جونيور، هو أفضل لاعب في العالم وأريده أن يعرف أن جميع جماهير ريال مدريد فخورين بك، لقد كان عليك أن تعاني في الكثير من المرات ولكن هذا ما أوصلك إلى هنا".

كما أرسل بيريز رسالة إلى توني كروس قائلا: "من الصعب ان ترى لاعب مثل توني كروس من جديد، هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخنا وأحد أساطير كرة القدم، شكرا لك على كل شيء وأنت تعلم أن هذا النادي سيكون منزلك دائما".

وعن انتقال مبابي إلى الفريق قال: "انتقال مبابي إلى ريال مدريد كانت أحد أكثر الانتقالات التي لفتت الأنظار في كرة القدم، وكما قلت في نفس اليوم لقد بذل مجهود لا يمكن للكثيرين حتى تخيله، ولقد ساعدنا بالفعل في التتويج بأول ألقابه معنا وهو كأس السوبر الأوروبي".

وواصل "قائمتنا الحالية يتواجد بها 6 لاعبين من الأكاديمية، وهم كارباخال ولوكاس فاسكيز وفران جارسيا وفيديريكو فالفيردي ورودريجو وفينيسيوس جونيور، تلك المعلومات تظهر أننا نملك أفضل أكاديمية للشباب في العالم".

وأكد "من المنظور الاقتصادي فوضعنا أيضا استثنائي، لقد كنا أول نادي تتخطى إيراداته مليار يورو وننافس الفرق الكبيرة في NFL وNBA حتى مع عدم اكتمال سعة سانتياجو برنابيو، تجديد الملعب بالفعل بدأ في حصد ثماره وقوتنا الاقتصادية تساعدنا على مواجهة التحديات".

وعن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا قال: "نظام دوري الأبطال الجديد غير عادل ولا أحد يفهمه، المباريات زادت ولكن قيمة كل مباراة قلت بنسبة 30% وإثارة المسابقة ستزيد في النهاية فقط وليس في بدايتها".

وأكمل "المقارنة بين بيلينجهام وبيكهام؟ بيلينجهام سيبلغ 21 عاما قريبا ولقد خاض 251 مباراة حتى الآن، بيكهام في عمره كان قد شارم في 54 مباراة فقط، بيلينجهام لا يحصل على الراحة وهذا يزيد من خطر التعرض للإصابة".

وأكد "إذا قمنا ببناء ملعب جديد، كنا نعتمد فيه على الدخل المستقبلية وهذا منطقي لأنه بمجرد أن نبدأ العمل يصادرونه منا؟ ولذلك أنا سأقتل نفسي حتى أتأكد من أن أصول وأموال ريال مدريد مملوكة لريال مدريد".

وأضاف "لأول مرة في التاريخ كان الاتحاد الأوروبي مشاركا في تنظيم الكرة الذهبية، حسنا أريد أن أقول إن رودري لاعب رائع وهو من مدريد وعليه أن يعرف أن حديثنا ليس عنه وهو يستحق الكرة الذهبية ولكن في العام الحالي بل العام الماضي الذي توج فيه بالثلاثية وسجل هدف التتويج ولم يصعد في النهاية على منصة التتويج، هل أرادوا التعويض عن ذلك الآن؟".

وأكمل "كان يجب تتويج أحد لاعبي ريال مدريد بالكرة الذهبية مهما كانت معايير الاختيار، الأحق كان فينيسيوس وكان بالإمكان تتويج كارباخال أو حتى بيلينجهام ولكن من الصعب شرح الأمر، بيان يويفا قال إنه لم يتدخل في الاختيار ولكنهم غيروا نظام التصويت من 5 إلى 10 لاعبين والنقاط تغيرت من 6 إلى 15".

وشدد "ومن المفاجئ أن يكون التصويت من دولة تعدادها كالهند متساويا مع دول تعدادا أقل من مليون نسمة، بدون تصويت ناميبيا وأوغندا وألبانيا وفنلندا كان فينيسويس سيتوج بالجائزة، هؤلاء لم يضعوه في التصويت من الأساس، على الأقل صحفي فنلندا استقال وقال إنه لن يكون جزء من ذلك الأمر بعد الآن، حسنا أنا أقدر ذلك".

وأضاف "يجب أن نسأل المنظمة المسؤولة عن الكرة الذهبية حول المعايير، وأريد ان اسأل فرانس فوتبول وليكيب إذا كان الأمر منطقيا أن يتعاونوا مع يويفا الآن، الكرة الذهبية يجب أن تكون جائزة مستقلة وأن يتم التصويت لها من قبل ناس معروفين".

وتوج رودري لاعب مانشستر سيتي بالكرة الذهبية فيما حل فينيسيوس جونيور بالمركز الثاني وجود بيلينجهام في المركز الثالث وداني كارباخال بالمركز الرابع.