منتخب مصر للناشئين يتصدر تصفيات شمال إفريقيا ويتأهل لـ كأس الأمم بفوز كبير على ليبيا

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

تصدر منتخب مصر للناشئين تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وواجه منتخب مصر منافسه ليبيا في ختام مبارياته في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

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بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتصدر منتخب مصر تصفيات شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.

وافتتح عبد الكريم أهداف مصر في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

وضاعف محمد حمد النتيجة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وعاد حمد ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 47 بعد انفراد تام بحارس مرمى ليبيا.

وتمكن عبد الكريم من تسجيل الهدف الرابع بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 63 سجل بلال عطية الهدف الخامس بعد استغلال خطأ حارس المرمى بسقوط الكرة من يديه ليتابعها عطية بتسديدة.

واستطاع منذر القماطي تسجيل هدف ليبيا في الدقيقة 73.

وسجل عطية الهدف الشخصي الثاني والسادس لمصر في الدقيقة 84 بعد تسديدة في أعلى نقطة في الشبكة.

وتمكن عطية من تسجيل الهاتريك والهدف السابع لمصر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة قوية من اللمسة الأولى.

مصر للناشئين حمزة عبد الكريم تصفيات شمال إفريقيا ليبيا
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