انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) المحلة.. الجيش (0)-(0) سموحة.. فوز وتعادل

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجونة ضد غزل المحلة وطلائع الجيش ضد سموحة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام مباريات الجولة الثالثة لليوم الثاني على التوالي بعدما بدأ أمس بفوز بيراميدز على البنك الأهلي 3-1 وفاركو على إنبي 4-3 وتعادل الأهلي مع الاتحاد 1-1.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بـ 3 مواجهات تجمع الإسماعيلي مع بتروجت ومودرن سبورت مع زد وحرس الحدود مع سيراميكا كليوباترا.

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الجونة × غزل المحلة

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت بفوز غزل المحلة

ق 66: عودة لتقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي الجونة باحتساب ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جووول أووول.. تسديدة قوية من عبده يحيى تسكن الشباك

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × سموحة

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت بتعادل سلبي

ق 54: جودوين شيكا ينفرد ويسدد كرة صوب المرمى لكن محمد ربيعة يتألق ويشتت من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تصويبة قوية من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء يبعدها شعبان ببراعة لركنية

ق 25: حسام حسن يهدر هدفا محققا عرضية تصل له في مواجهة المرمى يسددها أعلى العارضة بغرابة

ق 13: الهاني سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة يسري وحيد بعد عرضية كريم طارق

بداية اللقاء

الجونة الدوري المصري في الدوري غزل المحلة طلائع الجيش سموحة
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