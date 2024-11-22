استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 43: إمام يهدر ركلة الجزاء بغرابة بتسديدة قوية أعلى الشباك
ق 42: بطاقة صفراء للمهدي سليمان بسبب الاعتراض وتعطيل اللعب
ق 41: ركلة جزاء للأهلي
ق 39: العودة لتقنية الفيديو بعد عرقلة مروان داوود لحسين الشحات
ق 25: رأسية كهربا تمر بجوار القائم الأيسر دون خطورة
ق 4: رأسية ربيعة تمر أعلى العارضة بعد ركنية يحيى عطية الله
انطلاقة قوية من طاهر محمد طاهر وتصويبة خطيرة لكن تخرج لركنية 💥💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/Q8UuHOYWpC— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 22, 2024
ق 3: طاهر يستغل تمريرة خاطئة ويتوغل ويسدد كرة يبعدها المدافع لركنية
بداية اللقاء