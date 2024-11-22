استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

ركلة جزاء إمام عاشور المهدرة ضد الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 43: إمام يهدر ركلة الجزاء بغرابة بتسديدة قوية أعلى الشباك

ق 42: بطاقة صفراء للمهدي سليمان بسبب الاعتراض وتعطيل اللعب

ق 41: ركلة جزاء للأهلي

ق 39: العودة لتقنية الفيديو بعد عرقلة مروان داوود لحسين الشحات

ق 25: رأسية كهربا تمر بجوار القائم الأيسر دون خطورة

ق 4: رأسية ربيعة تمر أعلى العارضة بعد ركنية يحيى عطية الله

ق 3: طاهر يستغل تمريرة خاطئة ويتوغل ويسدد كرة يبعدها المدافع لركنية

بداية اللقاء

الدوري المصري الأهلي الاتحاد
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