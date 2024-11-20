بناء مدينة رياضية متكاملة.. أهلي جدة يعلن استراتيجيته للسنوات العشرة المقبلة

أعلن شركة نادي أهلي جدة السعودي خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام العشرة المقبلة.

وكشفت شركة أهلي جدة في بيانها عن قرار بناء مقر رئيس جديد للنادي بتصميم حديث بإشراف أفضل المهندسين المعماريين في العالم على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع بمدينة جدة وفقا للبيان.

وقال أهلي جدة في بيان عبر رسمي:

" تستهدف الاستراتيجية التطوير الشامل للنادي خلال الأعوام العشرة المقبلة ليكون مجتمعا رياضيا متكاملا".

"النادي يحظى بإرث تاريخي وقاعدة من المواهب واللاعبين لتحقيق الإنجازات المميزة في رياضة كرة القدم والرياضات الأخرى ذات الأولوية على المستويين المحلي والعالمي"

"هذه الاستراتيجية رؤية طويلة الأجل المستقبل النادي ترتكز على دعم أنظمة الحوكمة وخلق الفرص التجارية وتحديد مسار النمو المستدام".

ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نسبة 75 % من ملكية نادي أهلي جدة، فيما تعود نسبة الـ25 % المتبقية إلى الجمعية العمومية لأعضاء نادي أهلي جدة.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكية أندية الهلال والنصر واتحاد جدة أيضا بالنسبة ذاتها ضمن خطة تطوير الأندية السعودية.