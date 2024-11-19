مباشر تصفيات كأس العالم - إندونيسيا (2)-(0) السعودية.. بطااقة حمراء
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 13:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إندونيسيا ضد السعودية في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
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ق89. بطاقة حمراء لجاستن هوبنير مدافع إندونيسيا بعد حصولع على بطاقة صفراء ثانية.
ق57 . هدف ثاني لإندونيسيا عن طريق مارسيلينو فيردينان.
يداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31. هدف أول لإندونيسيا عن طريق مارسيليا فيردينان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق1. القائم ينقذ السعودية من فرصة الهدف الأول مبكرا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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