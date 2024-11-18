محرز: تعودت على انتقادات أدائي مع منتخب الجزائر منذ تألقي مع ليستر وسيتي

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد موريتانيا

أوضح رياض محرز جناح أهلي جدة السعودي أنه لا يستغرب الانتقادات التي طالت أداءه مع منتخب الجزائر مؤخرا.

وسجل محرز هدفا وصنع مثله في فوز الجزائر العريض على ليبيريا بنتيجة 5-1 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال محرز في تصريحات للصحفيين: "كنا نسعى للفوز على ليبيريا وهو ما تحقق لنا، أتمنى العودة في مارس القادم".

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وأضاف "تعودت على الانتقادات وحتى عندما كنت أتألق في ليستر سيتي ومانشستر سيتي".

وأكمل "في بدايتي مع المنتخب الجزائري كانت تواجهني بعض الانتقادات كذلك، كنت شابا ورغم ذلك لم أستسلم".

وأتم "الانتقادات أمر طبيعي بالنسبة لي، والأهم أن المنتخب الجزائري يسير وفق لما نخطط له".

وانتصر منتخب الجزائر في ختام التصفيات على ليبيريا، في المباراة التي أقيمت بملعب حسين آيت أحمد والذي يسع لـ50 ألف من الجمهور.

خماسية الجزائر سجلها كل من عيسى ماندي ورياض محرز وبغداد بونجاح وأمين جويري ومحمد أمين عمورة.

وأنهى منتخب الجزائر المجموعة الخامسة في المركز الأولى برصيد 16 نقطة، وتجمد رصيد ليبيريا عند النقطة 4 في المركز الرابع ولم يتأهل إلى أمم إفريقيا.

رياض محرز الجزائر
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