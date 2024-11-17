مباشر دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (1)-(3) فرنسا.. جوووووول الثااااالث

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - لوكاس دين - فرنسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا ضد فرنسا في الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو بلقاء يبدأ في العاشرة إلا الربع.

ويتصدر الأتزوري الترتيب برصيد 13 نقطة من 5 مباريات بفارق 3 نقاط عن فرنسا، وكلاهما حجز بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 65: جوووول لوكاس دين يرسل عرضية من كرة ثابتة ورأسية من رابيو يودعها في الشباك مجددا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جوووول الرد السريع من إيطاليا.. كامبياسو يحول عرضية ديماركو في الشباك

ق 33: جوووووول رائع من ركلة حرة مباشرة من لوكاس دين لتصبح النتيجة 2-0 لفرنسا

ق 3: جووووول رابيو برأسية يسجل هدف تقدم فرنسا

بداية اللقاء

فرنسا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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