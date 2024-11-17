استراحة شمال إفريقيا - شباب مصر (0)-(0) الجزائر.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر تحت 20 عاما ضد الجزائر في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا 2025.

ويقام اللقاء في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وخسر منتخب مصر من المغرب بنتيجة 2-1، فيما لم يخض منتخب الجزائر مباراة في الجولة الأولى.

وانتصر منتخب المغرب في افتتاح الجولة الثانية على تونس بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره بهدف مبكر في الدقيقة الأولى لفوز بنتيجة 2-1.

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نهاية الشوط الأول

ق 19: تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لمحمد السيد تمر بجوار القائم الأيسر

ق 9: القائم يمنع الأول للجزائر من هز شباك منتخب مصر بتسديدة أرضية قوية ارتدت من القائم الأيسر لعبد المنعم تامر.

بداية اللقاء