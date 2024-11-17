تحركات رسمية من وزارة الرياضة بشأن توقف عضلة قلب لاعب كفر الشيخ

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

أشرف صبحي

وجه أشرف صبحي وزير الرياضة بالتحقيق الشامل وإحالة واقعة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الذي كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الملعب، لجهات التحقيق الرسمية اذا ثبتت مخالفات أو تقصير.

وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بشأن واقعة لاعب كفر الشيخ.

وتعرض محمد شوقي لاعب كفر الشيخ للسقوط أرضا وتعرضه للإصابة بتوقف عضلة القلب خلال مباراة مركز شباب القزازين.

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وقررت وزارة الرياضة عدم إقامة أية منافسات رياضية دون توفر الاشتراطات الطبية ومتطلبات الاسعافات الأولية.

بالإضافة إلى إلزام جميع الهيئات الرياضية بإنشاء ملف طبي لكل لاعب، حسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الاسعافات الاولية.

وتمت الإشارة إلي أنه في حالة ثبوت أية مخالفات فى ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية فى الدولة لإتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين.

وشدد صبحي للمعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.

ويتواجد اللاعب حاليا في العناية المركزة في مستشفى الزرقا.

ماذا حدث؟

لم تكتمل مواجهة كفر الشيخ أمام القزازين بسبب إصابة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وتوقف عضلة القلب قبل نقله إلى المستشفى.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

من جانبه نشر نادي كفر الشيخ بيانا مقتضبا ينفي شائعات وفاة اللاعب.

وأوضح البيان أن حالة اللاعب مستقرة حتى الآن ويتمنى له الشفاء العاجل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com سلامة اللاعب وخروجه بالشفاء العاجل قريبا.

محمد شوقي كفر الشيخ أشرف صبحي وزارة الرياضة
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