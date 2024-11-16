والده: أشرف داري تعافى من الإصابة وهذا موعد عودته.. والركراكي يتابع حالته

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - أشرف داري

كشف زهير داري والد أشرف داري مدافع الأهلي ومنتخب المغرب عن آخر مستجدات إصابته في الكاحل.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال زهير عبر قناة المحور: "أشرف داري أتم فترة العلاج بشكل نهائي وأمامه 15 يوما قبل المشاركة مع الأهلي".

وأضاف "أشرف داري كان يلعب بشكل طبيعي مع الوداد وعدم مشاركته مع فريق بريست كانت لأسباب فنية وليس لها علاقة بإصابته ومع شارلروا البلجيكي كان يلعب بشكل مستمر وساهم في عدم هبوطه".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - انتظام أكرم توفيق في مران الأهلي بعد صورته مع مروان حمدي.. الأهلي يعلن اعتذار خالد عبد الفتاح للجماهير مران الأهلي - حارس فريق الناشئين يعوض غياب الشناوي وشوبير

وأكمل "أشرف داري تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل مع منتخب المغرب ولم يشارك وعاد للأهلي دون راحة واستمر في التدريبات، لكنه الآن تعافى بنسبة 100% وينتظره فقط التأقلم مع الأهلي وباقي زملائه في الفريق".

وأتم تصريحاته "وليد الركراكي يتواصل دائما مع أشرف داري ويتابع إصابته بشكل مستمر وعرضها على الجهاز الطبي لمنتخب المغرب".

وانضم أشرف داري لصفوف الأهلي في الصيف الماضي قادما من بريست الفرنسي.

ولم يشارك داري مع الأهلي سوى في دقائق قليلة أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، بينما غاب عن باقي مباريات الفريق بسبب إصابته في كاحل القدم.

الأهلي أشرف داري
نرشح لكم
عضو الإسماعيلي: دفعنا 90 مليون جنيه لـ 3 لاعبين.. وقدرات غزل المحلة الشرائية تفوقنا أحمد سامي: هذه كانت مشاكل ربيعة.. و"اللاعب الذي لم يفهم سيحفظ" نائب رئيس المصري: تمييز الأندية الجماهيرية جائز دستوريا.. وهذا ما نريده من أبو ريدة محامي كهربا عن محضر الزمالك: فضل انتظار قضية فتوح لأنه صديقه.. وهذا ما كنت أتوقعه من الأبيض محامي فتوح: هذا موقف الاستئناف وحقيقة "الرأفة".. ولا مكان للأهلي والزمالك في هذه الأمور قراءة خطط لعب فرق الدوري.. محاضرة فنية لمساعدة الحكام خبر في الجول - انتظام أكرم توفيق في مران الأهلي برلماني ورجل أعمال ومالك نادي وصحفية ورئيس منطقة.. تعرف على قائمة أبو ريدة في اتحاد الكرة
أخر الأخبار
عضو الإسماعيلي: دفعنا 90 مليون جنيه لـ 3 لاعبين.. وقدرات غزل المحلة الشرائية تفوقنا 12 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: هذه كانت مشاكل ربيعة.. و"اللاعب الذي لم يفهم سيحفظ" 20 دقيقة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري: تمييز الأندية الجماهيرية جائز دستوريا.. وهذا ما نريده من أبو ريدة 34 دقيقة | الدوري المصري
محامي كهربا عن محضر الزمالك: فضل انتظار قضية فتوح لأنه صديقه.. وهذا ما كنت أتوقعه من الأبيض 40 دقيقة | الدوري المصري
ألمانيا تسحق البوسنة بسباعية.. وهولندا تهزم المجر في مباراة شهدت حالة طبية صعبة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
محامي فتوح: هذا موقف الاستئناف وحقيقة "الرأفة".. ولا مكان للأهلي والزمالك في هذه الأمور 56 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - 3 منتخبات عربية.. سيناريوهات حسم الـ 5 مقاعد المتبقية قبل الجولة الأخيرة ساعة | الكرة الإفريقية
والده: أشرف داري تعافى من الإصابة وهذا موعد عودته.. والركراكي يتابع حالته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 4 بعد استدعائه لمنتخب مصر.. تأجيل حفل زفاف محمد ربيعة