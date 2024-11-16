والده: أشرف داري تعافى من الإصابة وهذا موعد عودته.. والركراكي يتابع حالته

كشف زهير داري والد أشرف داري مدافع الأهلي ومنتخب المغرب عن آخر مستجدات إصابته في الكاحل.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وقال زهير عبر قناة المحور: "أشرف داري أتم فترة العلاج بشكل نهائي وأمامه 15 يوما قبل المشاركة مع الأهلي".

وأضاف "أشرف داري كان يلعب بشكل طبيعي مع الوداد وعدم مشاركته مع فريق بريست كانت لأسباب فنية وليس لها علاقة بإصابته ومع شارلروا البلجيكي كان يلعب بشكل مستمر وساهم في عدم هبوطه".

وأكمل "أشرف داري تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل مع منتخب المغرب ولم يشارك وعاد للأهلي دون راحة واستمر في التدريبات، لكنه الآن تعافى بنسبة 100% وينتظره فقط التأقلم مع الأهلي وباقي زملائه في الفريق".

وأتم تصريحاته "وليد الركراكي يتواصل دائما مع أشرف داري ويتابع إصابته بشكل مستمر وعرضها على الجهاز الطبي لمنتخب المغرب".

وانضم أشرف داري لصفوف الأهلي في الصيف الماضي قادما من بريست الفرنسي.

ولم يشارك داري مع الأهلي سوى في دقائق قليلة أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، بينما غاب عن باقي مباريات الفريق بسبب إصابته في كاحل القدم.