وكيل دافيز ينفي توصله لاتفاق مع ريال مدريد

نفى نيدال هوسيه وكيل ألفونسو دافيز لاعب بايرن ميونيخ الأخبار التي أشارت إلى توصله لاتفاق للانضمام لفريق بالموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع دافيز للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال هوسيه في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "دافيز لم يتمم اتفاقه مع أي فريق حتى الآن، لديه العديد من الخيارات".

وواصل "البقاء في بايرن ميونيخ هو خيار أيضا وأي معلومات أخرى هير غير حقيقية".

وينتهي تعاقد دافيز مع بايرن بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير لينتقل لصفوفه في الموسم المقبل.

وشارك الظهير الكندي حتى الآن مع بايرن منذ بداية الموسم في 15 مباراة وتمكن من صناعة ثلاثة أهداف ولم يسجل.