انتهت – كاب فيردي (1) - (1) مصر.. أول تعادل للفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كاب فيردي ومصر التي تقام في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: توقف اللعب لإصابة نبيل عماد.

ق82: تبديلان لمصر بمشاركة أحمد رمضان ومصطفى محمد بدلا من إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

ق78: تسديدة قوية زاحفة من باريلا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق71: مرور رائع من مصطفى فتحي وتوغل داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

ق68: تبديل ثان لمصر بخروج محمود صابر ومشاركة مصطفى فتحي.

ق62: هدف أول لكاب فيردي من ركلة جزاء عن طريق ريان مينديز.

ق59: ركلة جزاء لكاب فيردي بداعي إعاقة محمود صابر لريان مينديز.

ق54: تسديدة من طاهر تصدى لها الحارس وخلفية مزدوجة من إبراهيم عادل شتتها الدفاع.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

ق45+4: تسديدة مقوسة من إبراهيم عادل تصدى لها الحارس.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: جووووووووول طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول لمصر بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من محمد حمدي.

ق29: يا رباااااه، الحارس والعارضة يمنعان محمود صابر من هدف رائع إثر تسديدة مقوسة.

ق6: تبديل اضطراري لمصر بمشاركة نبيل عماد بدلا من محمد شحاتة.

ق5: إصابة محمد شحاتة وخروجه للعلاج.

انطلاق المباراة.