مدرب إسبانيا يكشف سبب استدعاء كوبارسي وتجاهل إنيجو مارتينيز

برر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا قراره باستدعاء باو كوبارسي مدافع برشلونة بعد إصابته في الوجه.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: "لقد تعرض لإصابة ولكن رأينا يوم الأحد أمام ريال سوسييداد أنه كان مستعدا للحضور".

وكان كوبارسي قد أصيب في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر، والتي انتهت بفوز برشلونة 5-2.

وبعد خياطة الجرح بـ 10 غرز طبية، ارتدى كوبارسي قناعا ولعب مباراة ريال سوسييداد الماضية في الدوري، والتي انتهت بخسارة البلوجرانا 2-1.

وعن سبب عدم استدعاء إنيجو مارتينيز مدافع البلوجرانا رغم تألقه مع الفريق في الآونة الأخيرة قال: "الأمر بسيط. أملك لاعبين آخرين في خططي".

وعن غياب لامين يامال نجم برشلونة بسبب الإصابة قال: "لدينا ميكيل أويارزبال. نحن محظوظون بأننا نملك لاعبين رائعين في كل مركز".

وتابع "لامين لديه كل المقومات التي تؤهله ليكون أسطورة كروية في المستقبل".

وأضاف "لامين يبلغ الآن من العمر 17 عاما وعلينا أن نتعامل معه شيئا فشيئا بحذر".

وأكمل "لكنني أقول له يجب أن تكون حذرا للغاية وأن يعرف أنه من خلال التواضع والاحترافية ستحقق الكثير من الأشياء هذين الأمر لا مفر منهما".

ويغيب لامين عن المشاركة مع منتخب إسبانيا في معسكر نوفمبر الجاري لملاقاة الدنمارك وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

لاعب برشلونة خاض مع منتخب إسبانيا 17 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع تسعة آخرين.

وتوج لامين يامال مع إسبانيا بلقب يورو 2024.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لدوري الأمم، برصيد 10 نقاط، وحسم تأهله لربع النهائي.

بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بـ 7 نقاط، ويليه صربيا بـ 4 نقاط ثم سويسرا بنقطة وحيدة.