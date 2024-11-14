منافس الأهلي المحتمل - رئيس باتشوكا: الأحمر سيستفيد من جماهيره في كأس إنتركونتينينتال

يرى أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، أن الأهلي سيستفيد من دعم جماهيره في كأس إنتركونتينينتال بسبب قرب المسافة بين مصر وقطر عكس المكسيك.

وينتظر باتشوكا المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس كبطل أمريكا الجنوبية لمواجهته في 11 ديسمبر المقبل بالدوحة.

وقال أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي عبر القناة الأولى: "معجب جدا ومتحمس لبطولة كأس إنتركونتينينتال، هي فرصة كبيرة لمواجهة أبطال القارات وهناك حماس كبير هنا لجماهير باتشوكا".

وشدد "كأس إنتركونتينينتال بطولة تجمع أبطال القارات وهي بطولة كبيرة لأنها تضم أقوى الفرق على مستوى العالم".

أما مواجهة الأهلي المحتملة فأجاب "ننظر أولا للمباراة الأولى أمام بطل أمريكا الجنوبية لأنها ستكون صعبة للغاية، ونستعد في باتشوكا بقوة بخوض مباريات ودية".

وكشف رئيس باتشوكا "سنسافر إلى قطر مبكرا للاستعداد الجيد لمنافسات كأس إنتركونتينينتال، وإذا قُدر لنا بعد ذلك التأهل سنستعد لمواجهة الأهلي".

وتابع أرماندو مارتينيز "الأهلي نادي كبير وهو الأكبر في إفريقيا وتوج بالعديد من الألقاب، يتواجد في المحافل الدولية ويمتلك فريقا رائعا وجماهير غفيرة".

وواصل "إذا تواجهنا في نصف النهائي مع الأهلي ستكون مواجهة كبيرة جدا والجميع سيكون متحمسا لها".

وأضاف "لا أعتقد وجود عدد كبير من جماهير باتشوكا لأن المسافة كبيرة بين المكسيك وقطر والأمر مُكلف للغاية، لكن الأهلي سيستفيد من تلك النقطة بالطبع".

أما عن الحالة الفنية الحالية لفريقه فأوضح "باتشوكا للأسف لا يمر بفترة جيدة ونمر بظروف صعبة، ولم نتأهل لمرحلة التصفيات في الدوري، لكن جاءت بطولة إنتركونتينينتال لتصحيح المسار".

واختتم رئيس باتشوكا تصريحاته "أعتقد أن الجوائز المالية لبطولة كأس إنتركونتينينتال جيدة، ليست كبيرة واستثنائية لكنها جيدة، وفرصة لصناعة التاريخ ولما لا نتأهل للنهائي ومواجهة ريال مدريد؟".

وكان قد سبق وتواجه الأهلي ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية 2008 باليابان وانتهت المباراة المثيرة بعد اللجوء لشوطين إضافيين لصالح الفريق المكسيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية والمقرر إقامتها في الدوحة بقطر.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.