خبر في الجول - انتهاء أزمة حادث صلاح محسن بالتصالح

انتهت أزمة حادث تصادم صلاح محسن مهاجم المصري البورسعيدي.

وتواجد صلاح محسن في أحد أقسام الشرطة بسبب حادث تصادم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التصالح تم بين صلاح محسن لاعب المصري وأحد الأشخاص يدعى نادر خيري بعد حادث التصادم والثنائي غادر نيابة التجمع الخامس.

وكان محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري قد قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "حدث تصادم بين سيارة صلاح محسن وسيارة أخرى. اللاعب لم يدهس شابا كما أشيع".

وأضاف "الطرف الآخر طلب من اللاعب إصلاح سيارته لكن صلاح محسن رفض وطلب حضور الشرطة".

وأتم "اللاعب والطرف الآخر يتواجدان الآن في أحد أقسام التجمع الأول في انتظار تحويلهما إلى النيابة وهناك سيتم التصالح وإنهاء الأمر".

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويملك المصري 4 نقاط بعد الفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الجونة.

فيما يملك الزمالك 6 نقاط بعد الفوز على البنك الأهلي وسموحة.