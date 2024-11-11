انتهت دوري المحترفين - المقاولون (0)-(0) بلدية المحلة.. دجلة (1)-(0) الترسانة

طاقم تحكيم بوروندي لمواجهة بيراميدز ضد الترجي في دوري الأبطال

أمين عمر والبنا.. الكشف عن طاقمي تحكيم مصري في مواجهتي الأبطال والكونفدرالية

بقيادة عبد العزيز بوه.. طاقم تحكيم موريتاني لمواجهة أورلاندو ضد الأهلي في دوري الأبطال

تقرير: الأهلي يجدد اهتمامه بضم بن رمضان.. وتفكير من الترجي بسبب المونديال

في الجول يكشف خطوة تفصل الونش عن العودة للمباريات

خبر في الجول – الزمالك يستفسر عن موقف إيجاريا من اتحاد الكرة.. وطلب من اللاعب