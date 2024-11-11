مباشر دوري المحترفين - طنطا (1)-(1) كهرباء الإسماعيلية.. جوووول يتعادل
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 14:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طنطا مع كهرباء الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين المصري.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _.
ق63 جوووول محمد حسام يتعادل
ق61 ركلة جزاء لصالح طنطا
ق48 جوووول أحمد كفتة يتقدم لكهرباء الإسماعيلية
نهاية الشوط الأول
ق18 عاطف نصحي يتألق على مرتين ويمنع افتتاح طنطا للتسجيل
ق9 ضغط من فريق طنطا لافتتاح التسجيل
بداية المباراة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 11 نوفمبر 2024.. دوري المحترفين وكأس قطر دوري المحترفين - لاعب من مواليد 2009 يشارك مع فريق أسوان الأول دوري المحترفين - وي يهزم ديروط.. وثلاثة تعادلات القسم الثالث - بسبب سيارة تكريم الموتى.. اتحاد الكرة يعتبر مركز شباب العامرية منتصرا على أبو حمص انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. نهاية سلبية مدرب مركز شباب العامرية: إلغاء مباراتنا مع أبو حمص بسبب سيارة تكريم الإنسان دوري المحترفين - خالد عيد مدربا لنادي طنطا دوري المحترفين - المنصورة ينقل مبارياته لملعب اتحاد نبروه