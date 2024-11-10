دربي لندن بلا فائز بين تشيلسي وأرسنال

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 20:31

كتب : عمرو عبد المنعم

أرسنال - تشيلسي - هدف مارتينيلي

تعادل تشيلسي مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وانتهى دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي بالتعادل في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث، بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط.

أخبار متعلقة:
مرموش ينضم لـ صلاح كثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف.. ورقم قياسي في الركلات الثابتة فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير يوريتش دفع الثمن مباشرة.. روما يخسر من بولونيا ويقيل مدربه

أرسنال تقدم عن طريق جابريال مارتينيلي، ثم تعادل تشيلسي بقدم بيدرو نيتو.

وصف المباراة

Image

بدأ تشيلسي بتهديد مرمى أرسنال وسدد كول بالمرة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس دافيد رايا في الدقيقة 3.

وأهدر مارتينيلي فرصة التسجيل لأرسنال في الدقيقة 24 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لكن الحارس روبرت سانشيز أبعدها.

وسجل أرسنال هدفا في الدقيقة 32 عن طريق كاي هافرتز لكن الحكم بعد العودة للفيديو ألغاه بسبب تسلل المهاجم الألماني.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني نجح أرسنال في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق جابريال مارتينيلي.

وجاء الهدف بعد أن مرر أوديجارد الكرة إلى مارتينيلي داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الزاوية التي يقف بها الحارس سانشيز مسجلا هدف تقدم أرسنال.

ولم ينتظر تشيلسي إلا 10 دقائق ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق بيدرو نيتو.

وأجرى ميكيل أرتيتا تبديل مزدوج لأرسنال في الدقيقة 72 بنزول لياندرو تروسارد وميكيل ميرينو بدلا من رايس ومارتينيلي.

وسجل نيتو هدف التعادل بتسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع رايا التصدي لها.

وكاد ميكيل ميرينو أن يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد متابعة لكرة عرضية من ناحية اليمين لكنه سددها بعيدا عن المرمى.

وغادر ساكا الملعب في الدقيقة 80 وشارك بدلا منه البرازيلي جابريال جيسوس.

وأهدر البديل تروسارد فرصة تسجيل هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 87 بعد انطلاقة من جيسوس وعرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى المهاجم البلجيكي الذي سددها بقوة أعلى العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر تروسارد أسهل فرصة لفوز أرسنال بعد عرضية أرضية من ساليبا قابلها بتسديدة لتذهب الكرة خارج المرمى.

وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل.

أرسنال تشيلسي مارتينيلي بيدرو نيتو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير تقرير: يونايتد يستهدف ضم دانيلو في يناير برونو فيرنانديز: جارناتشو لم يحتفل بهدفه لأنه يشعر بعدم ثقة المشجعين انتهت دربي لندن – تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. تعادل بين الفريقين في مباراته الـ 250.. برونو يتألق ويقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر الفوز الأول في الدوري.. سام مرسي يشارك في انتصار إبسويتش على توتنام تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم "أوديجارد الجديد" التشكيل – بالمر وأوديجارد أساسيان في دربي لندن بين تشيلسي وأرسنال
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - بدون يامال.. فيرمين لوبيز يعوض الجناح أمام سوسييداد 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 30 دقيقة | المحترفون
دربي لندن بلا فائز بين تشيلسي وأرسنال 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر سوبر السلة سيدات - الأهلي (42)-(38) سبورتنج.. الربع الثاني ساعة | كرة سلة
مرموش ينضم لـ صلاح كثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف.. ورقم قياسي في الركلات الثابتة ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك والمصري.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان