مباشر دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. الشوط الثاني

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 14:25

كتب : FilGoal

المنصورة ضد سبورتنج

يحل فريق الداخلية ضيفا على المنصورة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بينما المنصورة يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 سيطرة متبادلة دون خطورة حقيقية

ق25 هجمة خطيرة للداخلية لكن دون أهداف

ق10 محاولات من المنصورة من أجل تسجيل الأول

انطلاق المباراة

دوري المحترفين المنصورة الداخلية
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