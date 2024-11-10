مباشر دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. الشوط الثاني

يحل فريق الداخلية ضيفا على المنصورة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بينما المنصورة يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 سيطرة متبادلة دون خطورة حقيقية

ق25 هجمة خطيرة للداخلية لكن دون أهداف

ق10 محاولات من المنصورة من أجل تسجيل الأول

انطلاق المباراة