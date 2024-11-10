مباشر دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. الشوط الثاني
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 14:25
كتب : FilGoal
يحل فريق الداخلية ضيفا على المنصورة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.
ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بينما المنصورة يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.
لمشاهدة المباراة من هنا.
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الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 سيطرة متبادلة دون خطورة حقيقية
ق25 هجمة خطيرة للداخلية لكن دون أهداف
ق10 محاولات من المنصورة من أجل تسجيل الأول
انطلاق المباراة
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