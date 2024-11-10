مدرب سيراميكا: أداء الشوط الأول أمام الأهلي كان أفضل ولكن

أبدى أحمد مصطفى المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا اعتقاده أن الأداء أمام الإسماعيلي لم يكن جيدا رغم الفوز بهدف دون رد في الجولة الثانية للدوري.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "النقاط الـ 3 في هذا الدوري القصير هامة للغاية".

وأضاف "ربما الأداء ليس مرضيا مثل الشوط الأول أمام الأهلي ولكن الفوز جيد وهام".

وأوضح "لم نحقق الانتصارات في الآونة الأخيرة ولذلك كنا بحاجة لتحقيق الفوز".

وكشف "هذا كان سبب خوف اللاعبين بعد تسجيل الهدف ومحاولتهم لحماية النقاط الثلاث رغم أننا كنا يمكننا تسجيل المزيد".

واختتم "أيمن الرمادي المدير الفني كانت له مطالب وتم تحقيقها وهذا الفريق تجمع في كأس السوبر، ومع سير المباريات في الدوري سنصل للمستوى المطلوب".

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 5-2 في الجولة الأولى من الدوري، ثم حقق أول 3 نقاط له أمام الإسماعيلي.