مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا.. جووووول صلاح

يلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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ق 46 انفراد لمورجان روجرز يضيع في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بجوار القائم

استراحة

ق 25 خروج ترينت ألكساندر أرنولد مصابا.. ونزول كونور برادلي بدلا منه

ق 23 سقوط واتكينز ومطالبة بركلة جزاء

ق 20 جووول بعد مرتدة رائعة.. الكرة تصل إلى داروين نونيز بعد تمريرة من صلاح

بداية المباراة