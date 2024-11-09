انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. خسارة الدراويش

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - كأس الرابطة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة وحية لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الإسماعيلي قد بدأ الموسم بالتعادل مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الأولى. فيما خسر سيراميكا بنتيجة 5-2 أمام الأهلي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: مطالبات بركلة جزاء للإسماعيلي

ق 52: تسديدة بلحاج المقوسة تمر بجوار القائم والثاني يضيع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45+3: جووول الثاااني.. زلاكة يسجل الهدف الثاني بعد انفراد ومراوغة أحمد عادل

ق 43: جووول أووول.. فاخري لاكاي يسجل الأول لسيراميكا بتسديدة أرضية قوية

ق 35: هدف غير محتسب بسبب التسلل على زلاكة لصالح سيراميكا

ق 4: تغيير بخروج محمد بيومي ومشاركة إريك تراوري

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي الدوري المصري
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