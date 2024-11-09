استراحة الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف
ق 23: جوووووووول هالاند والأول
انطلاق المباراة
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