استراحة الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

هدف هالاند في برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف

ق 23: جوووووووول هالاند والأول

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
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