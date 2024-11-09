انتهت الدوري المصري – البنك الأهلي (0)-(0) فاركو.. تعادل سلبي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

هدف محمد هلال - البنك الأهلي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي البنك الأهلي وفاركو التي تقام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: عرضية من هشام صلاح وتسديدة من لمسة واحدة على الطائر لمحمد هلال تمر أعلى العارضة

ق 21: انفراد جديد لياو أنور وتسديدة عالية للغاية دون خطورة على مرمى فاركو

ق 12: عرضية تصل لعمرو ناصر الذي سدد كرة مرت من الحارس لكن الدفاع شتتها في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

ق 11: ياو أنور ينفرد بعد بينية من محمد إبراهيم ويسدد كرة في الشباك الخارجية

ق 7: عرضية متقنة من عزمي غومة ولمسة عمرو ناصر تمر بجوار القائم بقليل

بداية اللقاء

البنك الأهلي فاركو الدوري المصري
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