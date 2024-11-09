انتهت الدوري المصري – البنك الأهلي (0)-(0) فاركو.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي البنك الأهلي وفاركو التي تقام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: عرضية من هشام صلاح وتسديدة من لمسة واحدة على الطائر لمحمد هلال تمر أعلى العارضة

ق 21: انفراد جديد لياو أنور وتسديدة عالية للغاية دون خطورة على مرمى فاركو

إنقاذ الموسم؟؟.. عمرو ناصر كاد أن يسجل هدف التقدم لفاركو ولكن الجزار ينقذ شباك البنك الأهلي🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/tw9GqPdeFb — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024

ق 12: عرضية تصل لعمرو ناصر الذي سدد كرة مرت من الحارس لكن الدفاع شتتها في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

ق 11: ياو أنور ينفرد بعد بينية من محمد إبراهيم ويسدد كرة في الشباك الخارجية

عرضية ولا أروع من عزمي غوما وتسديدة ذكية من عمرو ناصر كادت أن تكتب التقدم لفاركو ولكن بجوار مرمى البنك الأهلي🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/3d4bK69Sko — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024

ق 7: عرضية متقنة من عزمي غومة ولمسة عمرو ناصر تمر بجوار القائم بقليل

بداية اللقاء