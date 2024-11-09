انتهت الدوري المصري – المصري (0)-(0) الجونة.. تعادل سلبي
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 16:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري والجونة التي تقام في الجولة الثانية من الدوري المصري.
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انتهت
ق 51 تسديدة من ميدو جابر لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء ارتمطت بالعارضة ومرت لركلة مرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: تسديدة على الطائر من محمد محمود بعد عرضية متقنة لكنها تمر أعلى عارضة محمود جاد
ق 30: تغيير أول اضطراري بخروج خالد الغندور ومشاركة عبد الرحيم دغموم
كادت أن تكون هدف عالمي 😱💥 بلال السيد لاعب الجونة يسدد تسديدة صارووخية ولكن عارضة محمود جاد تنقذ الموقف #ONTime_Sports pic.twitter.com/KIxJwnjeMx— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024
ق 28: تصويبة صاروخية من بلال السيد يتصدى لها جاد والعارضة لتتحول لركنية
صلاح محسن يسجل الهدف الأول للنادي المصري في مرمى الجونة 🔥 ولكن تقنية الفار تقرر أن اللاعب متسلل 📽️#ONTime_Sports pic.twitter.com/DUFqFvTHaJ— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024
ق 20: هدف أول غير محتسب لصلاح محسن برأسية بعد عرضية فخر الدين بن يوسف بسبب التسلل.
بداية اللقاء