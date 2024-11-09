انتهت الدوري المصري – المصري (0)-(0) الجونة.. تعادل سلبي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

الجونة - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري والجونة التي تقام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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انتهت

ق 51 تسديدة من ميدو جابر لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء ارتمطت بالعارضة ومرت لركلة مرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تسديدة على الطائر من محمد محمود بعد عرضية متقنة لكنها تمر أعلى عارضة محمود جاد

ق 30: تغيير أول اضطراري بخروج خالد الغندور ومشاركة عبد الرحيم دغموم

ق 28: تصويبة صاروخية من بلال السيد يتصدى لها جاد والعارضة لتتحول لركنية

ق 20: هدف أول غير محتسب لصلاح محسن برأسية بعد عرضية فخر الدين بن يوسف بسبب التسلل.

بداية اللقاء

المصري الجونة الدوري المصري
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