مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: استفسرنا من الأهلي عن إصابتي ربيعة وياسر.. وليس إمام والشحات

استفسر منتخب مصر من النادي الأهلي عن إصابتي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في حين لم يطلب أي شيء بشأن إمام عاشور وحسين الشحات.

وكان ثلاثي الأهلي ربيعة وإمام وحسين الشحات تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام زد، فيما غاب ياسر إبراهيم عنها للسبب ذاته.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com اليوم السبت: "أرسلنا استفسارا للأهلي بشأن إصابتي رامي ربيعة وياسر إبراهيم".

وأكمل "في حين لم نطلب أي شيء بشأن إصابتي إمام عاشور وحسين الشحات".

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسيواجه منتخب مصر كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرا لمجموعته.