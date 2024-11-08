مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(2) بيراميدز.. العارضة تمنع التعااادل

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وبدأ كلا الفريقان الموسم بالتعادل، ويقام اللقاء على ملعب بتروسبورت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 75: علي فوزي يسدد ركلة حرة مباشرة رائعة تمنعها العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ركلة جزاء لإنبي.. علي فوزي يسجل هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء.

ق 43: مطالبات من لاعبي إنبي بالحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على محمود مرعي.

ق 35: جوووول الثاااااني.. عرضية ماييلي وتسديدة أرضية من قطة تسكن الشباك.

ق 13: رأسية يتصدى لها الحارس ثم أخرى ترتطم بالعارضة وأخيرا تسديدة يتصدى لها عبد الرحمن سمير.

ق 2: جوووول أووووول.. عرضية من مصطفى فتحي ورأسية أحمد عاطف قطة تسكن الشباك.

بداية اللقاء

بيراميدز إنبي الدوري المصري
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