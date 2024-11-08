الدوري المصري سيدات - 24 هدفا في 4 مباريات بالجولة السادسة.. وتأجيل 3 لقاءات

أقيمت اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري سيدات لموسم 2024-25، والتي شهدت انسحاب الاتحاد السكندري أمام الأهلي بعد التأخر بنتيجة 8-0.

وتأجلت 3 مباريات في الجولة السادسة، هي مسار ضد إنبي بسبب مشاركة حامل اللقب في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

فيما تأجلت من مباراتي البنك الأهلي ضد بيراميدز ليوم 12 نوفمبر، فيما تأجل لقاء بالم هيلز مع الجونة ليوم 18 نوفمبر.

وتلقت شباك سيدات الاتحاد 8 أهداف في أول 36 دقيقة ما أدى لانسحابهن أمام الأهلي.

وبرر عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في الاتحاد السكندري سبب انسحاب فريقه من اللقاء بالغيابات والإصابات. (طالع التفاصيل)

وانتصرت سيدات وادي دجلة على المصري بنتيجة 4-0 بفضل أهداف أميرة رفاعي وجوي عماد ومنار السيد وسيويس.

واكتسح زد ضيفه اتحاد بسيون بنتيجة 8-0، بعدما انتهى الشوط الأول برباعية دون مقابل.

وأخيرا انتصرت سيدات مودرن سبورت على المقاولون العرب بنتيجة 4-0.

وسجلت ندى نصر ورحاب عيد وغرام أسامة وصامويل أهداف الفوز.